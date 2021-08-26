Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde yer alan Agua Blanca de Iturbide şehrinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü. Helikopterde, Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros ile birlikte 20 kişi bulunduğu ve helikopterin keşif uçuşundan döndüğü belirtildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirilirken, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği ifade edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bir yolcu ise açıklamasında, Grace Kasırgası'ndan etkilenen bölgelerde keşif uçuşu yaptıklarını belirterek, "Talihsiz bir kaza oldu, dayanışma için teşekkür ediyorum. Çok şükür insan kaybı olmadı." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, helikopterin düşme anı kameralara yansıdı.