VERBİS kayıt süresi uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel VERBİS kayıt süresi uzatıldı - Son Dakika

VERBİS kayıt süresi uzatıldı

6 saat önce

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki 'Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi' son kayıt tarihleri uzatıldı" dedi.

VERBİS kayıt süresi uzatıldı, System.String[]

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki 'Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi' son kayıt tarihleri uzatıldı" dedi.


Milyonlarca kişiyi ve binlerce işletmeyi ilgilendiren fiziki ve dijital ortamda tutulan bilgilerin saklanmasıyla ilgili kanunda son başvuru kayıt tarihleri uzatıldı. İdari ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması için prosedürlerin tamamlanması gerektiğini söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, "6698 sayılı Kanunun Geçici 1'inci maddesi gereği veri sorumlularının, Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kaydı ile firma KVKK prosedürlerini yeni açıklanan güncel tarihlere kadar tamamlaması gerekiyor" diye konuştu.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS'e kaydolmak zorunda. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından VERBİS'e kayıt için veri sorumlularına verilmiş olan süreler şöyle:


"Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen son tarih 30.06.2020, Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen son tarih 30.06.2020, Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen son tarih 30.09.2020 ve kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen son tarih 31.12.2020 " - ANTALYA

Burhan Sili, Türkiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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