Verdi'nin son başyapıtı "Falstaff" AKM'de sahnelenecek - Son Dakika
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Verdi'nin son başyapıtı "Falstaff" AKM'de sahnelenecek

09.06.2022 13:08

Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan "Falstaff", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sanatseverlerle buluşacak.

Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan "Falstaff", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sanatseverlerle buluşacak.

William Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları" ve "IV. Henry" oyunlarından uyarlanarak hazırlanmış eser, 15 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Librettosu Arrigo Boito tarafından kaleme alınan "Falstaff", 14. yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor.

İtalyanca olarak seslendirilecek eserin rejisörlüğü Renato Bonajuto, orkestra şefliğini Roberto Gianola, koro şefliğini Paolo Villa üstlendi.

"Falstaff"ın dekor tasarımını ise Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını Yakup Çartık hazırladı.

Temsilde, "Sir John Falstaff" rolünde Işık Belen, "Ford "rolünde Caner Akgün, "Fenton" rolünde Ufuk Toker, "Dr. Cajus" rolünde Çağrı Köktekin, "Bardolfo" rolünde Can Reha Gün, "Pistola" rolünde Göktuğ Alpaşar, "Alice Ford" rolünde Şebnem A. Kışlalı, "Nannetta" rolünde Dilruba Bilgi, "Mrs. Quickly" rolünde Deniz Likos ve "Mrs. Meg Page" rolünde Barbora Hitay yer alıyor.

Verdi'nin son başyapıtı Falstaff AKM'de sahnelenecek
Verdi'nin son başyapıtı Falstaff AKM'de sahnelenecek
Verdi'nin son başyapıtı Falstaff AKM'de sahnelenecek
Verdi'nin son başyapıtı Falstaff AKM'de sahnelenecek

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Verdi'nin son başyapıtı 'Falstaff' AKM'de sahnelenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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