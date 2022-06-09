Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan "Falstaff", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Verdi'nin son başyapıtı 'Falstaff' AKM'de sahnelenecek - Son Dakika

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