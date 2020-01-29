Verdiği ilikle hayata tutunan kardeşinin 'kahramanı' oldu - Son Dakika

SAMSUN'da, lösemi tedavisi gören Sümeyye Biçim (2), ablası Defne Biçim'den (6) alınan kemik iliğinin nakledilmesiyle hayata tutundu. Abla-kardeş, ailesi ve yakınlarının da desteğiyle geleceğe umutla bakıyor.

Ordu'da yaşayan Hüsnü-Hatice Biçim çiftinin kızları Sümeyye Biçim (2), geçen yıl hastalanınca ailesince hastaneye kaldırıldı. Kan değerleri çok düşük çıkan küçük Sümeyye, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerin ardından Sümeyye'ye lösemi kanseri teşhisi konuldu. Tedavi süreci başlayan ve kanında çıkan yüksek enfeksiyonla savaşan Sümeyye için doktorlar ilik naklinin yapılması gerektiğini belirtti. 5 çocuk sahibi aileden alınan örneklerde, Sümeyye'nin 6 yaşındaki ablası Defne ile yüzde yüz uyumlu olduğu anlaşıldı. Lösemi hastası çocuk, 17 Kasım 2019'da Samsun'daki hastanende ablasından nakledilen kemik iliği ile hayata tutundu. Abla-kardeş, ailesi ve yakınlarının desteğiyle geleceğe umutla bakıyor.

TEDAVİ SÜRESİNCE LÖSAM'DA KALACAKLAR

Ordu'da yaşadıkları için Samsun'da kalacak yerleri olmayan ve maddi olarak zor durumda olan Biçim ailesine Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) de yardım elini uzattı. Hatice Biçim (40), kızları Defne ve Sümeyye, tedavi süreci boyunca hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan LÖSAM'a ait Nakil Aile Destek Projesi (NADEP) Konukevi'nde kalacak. 2017 yılında açılan LÖSAM NADEP Konukevi'nde, bu zamana kadar 428 hasta ve ailesi tedavi süreci boyunca ücretsiz konaklama imkanı buldu.

'KAN VEREREK, BİR HASTAYA UMUT OLABİLİRSİNİZ'

Anne Hatice Biçim, "Sümeyye bir buçuk yaşındayken birden hastalandı ve Ordu'da çocuk doktoruna gittik, kan değerleri düşük çıkınca bizi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 'ne sevk ettiler. OMÜ'de Sümeyye'ye kemik iliği kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Sümeyye'nin kanında çok yüksek oranda enfeksiyon çıktı, 2 ay enfeksiyonla mücadele ettik. Daha sonra Samsun'da özel bir hastaneye gittik. Artık son aşamadaydık, aradan 3-4 ay geçti, bu süre zarfında çok zor zamanlar geçirdik. Sabahlara kadar Sümeyye'nin başında bekledik. Enfeksiyonu yenince nakil arayışı başladı. Önce kardeşlerle uyumlu mu diye bakıldı. Benim ve eşimin iliği tutmadı. Defne, kardeşine hayat verdi. İlik nakli yapıldığında Defne 5 yaşındaydı. Aslında biz şanslıydık, Defne'nin iliği tutmasaydı şimdi nakil bekleyecektik. Nakil bekleyen yüzlerce hasta var. Kan vererek, bir hastaya umut olabilirsiniz, ona hayat verebilirsiniz. İl dışından Samsun'a geldiğimiz için maddi olarak da çok zorlandık, burada bir evin olmaması çok zor. Daha sonra LÖSAM ile tanıştık. Tedavi süreci boyunca LÖSAM'a ait NADEP Konukevi'nde kalacağız" diye konuştu.

'BU HASTAMIZ ŞANSLIYDI, ÇÜNKÜ KARDEŞİ TAM UYUMLU ÇIKTI'

Sümeyye'nin doktoru olan LÖSAM Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak da, "Sümeyye'ye kemik iliği kanseri teşhisi konuldu. Bu hastalıkta kemik iliği nakli, hastaların iyileşme şansını artıran bir tedavidir. Bu hastalarda önce aile içinde uyumlu verici var mı, buna bakıyoruz. Bu hastamız şanslıydı, çünkü kardeşi tam uyumlu çıktı. Daha sonra hastamıza kemik iliği naklini yaptık, şu anda durumu iyi, belirli günlerde kontrollere geliyor. Kemik iliği vericisi olmasaydı, akraba dışı vericileri tarayacaktık. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne kayıtlı döner listesine bakacaktık. Bu liste giderek artıyor ancak Türkiye'deki verici havuzu yeterli değil. Bunun daha da artması gerekiyor. Kızılay kan merkezlerine başvurarak ve kan vererek, bir kişiye hayat verebilirsiniz. Tabi bu hastalıkta tedavi süreci uzun oluyor ve hastalarımızın büyük çoğunluğu başka illerden Samsun'a geliyor. Bu hastalarımızın, konaklama noktasında da sıkıntıları oluyor. LÖSAM olarak bu sorunu ortadan kaldırmak için hayırsever vatandaşların da desteğiyle burada bir hizmet binası açtık. Burada hastalarımıza ücretsiz olarak konaklama imkanı sağlıyoruz" dedi.