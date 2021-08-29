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Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler - Son Dakika

Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler

29.08.2021 14:16
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler, System.String[]

Meltem Cumbul, Memet Ali Alabora, Ayten Gökçer, Çetin Tekindor, Emre Kınay gibi oyuncularının yer aldığı Yılan Hikayesi'nde Rambo karakteriyle tanınan Ferhat Yılmaz 70 kilo verdi.

Kanal D'de 1999-2002 yılları arasında ekrana gelen efsane dizi Yılan Hikayesi'nde Rambo karakteriyle hafızlarda yer edinen başarılı oyuncu Ferhat Yılmaz, dizideki kilolarından kurtuldu. Yıllar içinde tam 70 kilo veren Yılmaz, değişimiyle hayranlarını şaşırttı. Ferhat Yılmaz sosyal medyada değişimiyle gündem oldu.

Ünlü isim mide ameliyatı ile kilolarından kurtulurken spor ve diyeti de ihmal etmedi. Yılmaz daha önce yaptığı bir açıklamada "Ölecektim artık yani çok fena durumdaydım. Kendi sağlığım için verdim tabii ki. Şu an kendimi kuş gibi çok iyi hissediyorum" demişti.

VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18: 00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.

Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.

128 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı olan Hacı Sabancı, 1 yılda 50 kilo verdi.İlk 1 yılda 50 kilo veren Hacı Sabancı, haftanın 3 günü de ağırlık çalıştığını açıklamıştı. Sabancı, diğer günlerde ise yürüyüş yaparak formunu korumaya devam ediyor.

Müzisyen İskender Paydaş, 2016'da 135 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı oldu. Hızla zayıflayan Paydaş, iki yılda 50 kilo verdi.

Işın Karaca, 120 kiloyla başladığı zayıflama macerasında, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra, iki yıl boyunca hem spor yaparak hem de sağlıklı beslenerek 69 kiloya kadar düştü. Şimdilerde 40 beden olan güzel şarkıcı hedefinin 65 kilo ve 38 beden olduğunu söylüyor.

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, 2013 yılında 156 kiloya çıkmış, 2014'te mide küçültme ameliyatı olmuştu. Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

2016'da mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil'e doktorları 'geri dönüşüm ameliyatı' olması gerektiğini söyledi. Bu operasyonda bağırsağın 'gastrik bypass ameliyatı' ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor. Bir süredir kilo verme uğruna yakalandığı 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil'in sağlık durumu pek de iyi görünmüyor.

İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili'de Canburger karakterini canlandırdı. O dönemlerde çok kilolu olan Kaygılaroğlu, daha sonra diyetle kilo verdi. Uraz Kaygılaroğlu, sıkı bir diyet ve sporla 140 kilodan 76 kiloya inmeyi başardı.

Yeşim Ceren Bozoğlu, 2016'da geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 46 yaşındaki oyuncu, son haliyle dikkat çekiyor.110 kilodan 52 kiloya düşen Bozoğlu'nun, eski halinden eser kalmadı.

Seksenler dizisinin Pastacı Sami'si Berat Yenilmez 9 ayda tam 25 kilo verdi.

Oyuncu Çiçek Dilligil, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo vermeyi başardı. Ameliyat sonrası beslenmesine dikkat eden Dilligil, hemen hemen her gün spora gidiyor.

Emel Müftüoğlu, Kasım 2016'da 80 kiloya çıkınca sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Yakınlarının "Artık ameliyat olmalısın" şeklindeki ısrarları sonucu mide küçültme ameliyatı oldu. Emel Müftüoğlu, 80 kiloya ulaşınca zayıflamaya karar verdi. Ünlü şarkıcı tam, 30 kilo vererek bambaşka biri oldu.

Opera Sanatçısı Hakan Aysev 150 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı oldu. 10 ayda 60 kilo veren Aysev, 90 kiloya düştü.

Linat, eski yaşantısına sünger çekerek işine yoğunlaşan ünlü şarkıcı, diyet ve sporla 40 kilo verdi. İki yıl boyunca spor ve diyetle 40 kiloya ulaşan başarılı sanatçı, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Ümit Erdim, 2018 yılında 142 kiloya kadar çıkmıştı. Mide küçültme ameliyatı olan Erdim, 73 kilo verdi. Ümit Erdim, 142 kilodan 69 kiloya kadar düştü. (Kaynak-Mynet)
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler
Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler

Ferhat Yılmaz, Fatih Terim, Rambo, Yılan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Verdiği kilolardan sonra değişen ünlü isimler - Son Dakika Magazin


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