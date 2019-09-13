AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Verdiğimiz mücadele, beka mücadelesi. Suriye'de mücadelemizi sürdürmezsek, yerli ve milli silahlarımızı yapmazsak, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarını çıkartıp oradaki hakimiyetimizi devam ettirmezsek, inanın 100 yıl önce verdiğimiz Çanakkale Zaferi, Kocatepe, Dumlupınar savaşları, Kurtuluş mücadelesi boşa düşmüş olacaktır. Onun için bu mücadele tarihimizin beka mücadelesidir." dedi.

Özkan, AK Parti Kale İlçe Başkanlığında düzenlenen "Eylül Ayı İlçe Danışma Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye'nin bulunduğu bölgede yaşanan sorunlara değindi.

Dünyadaki tüm mazlumların derdinin aziz milletin omuzlarında olduğunu aktaran Özkan, "Bu aziz milletin emaneti de AK Parti'nin omuzlarında. Yaptığımız işin, taşıdığımız yükün de ehemmiyetini, önemini bileceğiz ve ona göre emin adımlarla yol yürüyeceğiz. İşte 18 yıldan beri bu kararlı duruşumuzu, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugünlere getirdik. Zor günler geçirdik, zahmetli yollardan geçtik. Vesayet odaklarıyla, içimizdeki ve dışımızdaki harici bedhahlarla sürekli saldırdılar. 'İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız' dedik ve bugünlere geldik." dedi.

-"30 yıldan beri terör devleti kurmaya çalışıyorlar"

Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölge konusuna değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Güvenli bölgeyi Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin de aziz milletimizin yararına olacak şekilde bu güvenli bölgeyi oluşturacaklar mı? Zinhar. 30 yıldan beri, Körfez Harbi'nden beri orada terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Kürt vatandaşlarımızın huzuru, refahı için mi yapıyorlar? Hayır. Petrol için, para için, faiz için, silah için yapıyorlar. Onun için biz buradaki mücadelenin ülkemizin bu topraklarda beka mücadelesi olduğunu biliyoruz. 'Üç-beş vakte kadar, bir gece ansızın gelebiliriz' diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız, çok yakında oraya aziz milletimizin, şanlı tarihimizin gücünü, kudretini göstereceğiz, oraya gireceğiz. Verdiğimiz mücadele, beka mücadelesi. Biz Suriye'de mücadelemizi sürdürmezsek, - S-400 kararlılığımız hamdolsun sonuç aldık -, bunu yerine getirmezsek, yerli ve milli silahlarımızı yapmazsak, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarını çıkartıp oradaki hakimiyetimizi devam ettirmezsek, inanın 100 yıl önce verdiğimiz Çanakkale Zaferi, Kocatepe, Dumlupınar savaşları, Kurtuluş mücadelesi boşa düşmüş olacaktır. Onun için bu mücadele tarihimizin beka mücadelesidir. Onun için Cumhur İttifakı'na da, buradaki birlik ve beraberliğimize de sahip çıkacağız. Biz üzerimize düşeni yapmakla, seferle mükellefiz, zafer Allah'tan."

"Yolunu kaybedenler, dünyada da ahirette de zillete düçar oldular"

Hayatını kaybeden dava ve yol arkadaşlarına rahmet dileyen Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatını kaybedenlerin yanında yolunu kaybedenler oldu. O yolunu kaybedenler, dünyada da ahirette de zillete düçar oldular. Bu davaya ihanet edenlerin aslında sadece bir AK Parti meselesi değil, medeniyetimizin ve milletimizin tarih boyunca o şehitlerimizin al bayrağa rengini veren o şehadetine de ihanet ettiler. Ümmetin ve aziz milletimizin parçalanmasına asla müsaade edemeyiz. Her nerede mahalle teşkilatımız varsa kuruluşundan bugüne hepsini kucaklayacağız, vefa ile yanlarına gideceğiz ve hiç kimseyi dışlamayacağız. Bırakın geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış olanları, biz al bayrak altında 82 milyonun kardeşliğine inanmış, aziz milletimizin kutlu davasını omuzlanmış davanın mensupları olarak CHP'lileri de kucaklayacağız, İYİ Partilileri de davet edeceğiz. Nerede kalbi istikamet üzere olursa olsun bu millete hizmet edecek herkesi kucaklayacağız. Onun için AK Parti, Türkiye'nin partisidir."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Tıkım ve partililer katıldı.