Verdiğiniz Oylar Terör Yapılarına Karşı Dik Durulmasına Vesile Olacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Verdiğiniz oylar ve güçlü destek AK Parti'mizin ve MHP'mizin, yani vatan sevdalılarının millete sevdasıyla yola çıkanların, aşkla hizmet hareketini yürütenlerin önümüzdeki dönem olması muhtemel tehditlere ve örgütlere karşı, terör yapılarına...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Verdiğiniz oylar ve güçlü destek AK Parti'mizin ve MHP'mizin, yani vatan sevdalılarının millete sevdasıyla yola çıkanların, aşkla hizmet hareketini yürütenlerin önümüzdeki dönem olması muhtemel tehditlere ve örgütlere karşı, terör yapılarına karşı dik durmasına vesile olacaktır." dedi.



Karaaslan, partisinin Yakakent ilçe Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen toplantıda, her seçimin güçlü Türkiye için yeni bir eşik olduğunu söyledi.



Her bir eşiğin arkasından da çok daha güzel gelişmelerle uzun yıllardır yola devam ettiklerini anlatan Karaaslan, "Sizlerin desteği, teşkilatlarımızın çabası, vatandaşlarımızın gönülden desteğiyle 'Yola devam' diyoruz. Aynı zamanda bu yolda birlikte yürüdüğümüz liderimizin, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gösterdiği istikamette devam ediyoruz. İnşallah 31 Mart sonrasında da vatandaşlarımız bize yeni bir anahtar verecek, bu anahtar yeni dönemin kapısını açacak." ifadesini kullandı.



"Milletin vicdanında bunlar asla ve asla yer bulamaz"



Karaaslan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun bir televizyon kanalındaki açıklamalarına tepki göstererek, şöyle konuştu:



"Orada, 'PKK'lı olsun fark etmez, biz yine de onların hepsi için çalışmaya devam edeceğiz' diyen milletvekilini gördünüz. Orada, terör örgütlerinden beslendikleri konusunda hiçbir tereddüt bırakmayacak şekilde açık ifadeler kullananlar gördünüz. Hadi biz bunları terörden açıkça beslendiğini ifade eden partiden duymaya alışığız da güya Atatürk'ün kurduğu parti olan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından bu kadar açık şekilde ilan edilmesi hakikaten her şeyden önce utanç vericidir. Terör örgütü mensuplarına kendini yakın hisseden varsa çok daha farklı tercihler yapmalıdırlar. Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki hedefleri, bu tip birliktelikleri asla kaldırmaz. Milletin vicdanında bunlar asla ve asla yer bulamaz."



Milletten oy almak için yola çıktıklarını, vadettikleri konularda sözlerini tutmak için çalıştıklarını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:



"Her zaman millete kulak verdik, hep sokağın sesini dinledik. Mahallelerde dolaştık ve insanlarımızla göz göze, diz dize oturduk, konuştuk, şehitlerimizin acısıyla yandık. Yeri geldiğinde milletçe oturup ağladık ama ne seçim kazanmak ne birkaç oy fazla gelsin diye inanmadığımız şeyi söyledik. Bugün karşıdaki ittifak gitgide daha da kirli olmaya başlayan bir ittifaktır. Verdiğiniz oylar ve güçlü destek AK Parti'mizin ve MHP'mizin, yani vatan sevdalılarının millete sevdasıyla yola çıkanların, aşkla hizmet hareketini yürütenlerin önümüzdeki dönem olması muhtemel tehditlere ve örgütlere karşı, terör yapılarına karşı dik durmasına vesile olacaktır."



"31 Mart akşamını karanlık unsurların da beklediğini bilin"



Çiğdem Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin sadece bir belediye başkanını seçmekten ibaret olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Aynı zamanda bizim adını 'beka' koyduğumuz, Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük önem atfettiğimiz, ülkenin güçlü yarınlarına şehirlerimiz güçlü olursa ulaşabileceğimiz gerçeğinden yola çıkarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her birinizin mesuliyeti bizlerden daha da yüksek belki de. Hepiniz arkadaşlarınızı, komşularınızı, evlatlarınızı uyarmak, meselenin yalnızca bir belediye seçiminden ibaret olmadığını söylemek suretiyle anlatmalısınız. Çünkü hakikaten 31 Mart akşamı bir tablo çıkacak. Biz milletimizle görüşüyoruz, analiz ediyoruz. Hamdolsun, o tablo inşallah bizden yana çok güçlü çıkacak ancak o tabloyu bizim takip ettiğimiz kadar çok farklı yapıların, karanlık unsurların da beklediğini bilin lütfen. Bu hassasiyetle yaklaşmak zorundayız. O yüzden gelin mührümüzü yalnızca Yakakent'in 5 yılına değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha güçlü adımlarla yürüyeceği bu yeni yüzyıla atalım."



Karaaslan, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz

Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi

AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti

Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı