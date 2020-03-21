Verdikleri tepki herkesi şok etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Verdikleri tepki herkesi şok etti - Son Dakika

Verdikleri tepki herkesi şok etti

6 saat önce

Sivas'ta Belediye ekipleri korona virüsüne karşı bankları söktü, risk grubunda ki yaşlı vatandaşlar "şimdi nereye oturacağız" diye tepki gösterdi.

Sivas'ta Belediye ekipleri korona virüsüne karşı bankları söktü, risk grubunda ki yaşlı vatandaşlar "şimdi nereye oturacağız" diye tepki gösterdi.

Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında, toplum sağlığı açısından özelikle yaşlı vatandaşların evlerinde kalmalarını sağlamak, virüsün taşınması ihtimalini azaltmak için şehir içerisinde ki bankları söktü. Bankların söküm işlemleri sırasında, risk grubunda olmalarına rağmen yaşlı vatandaşların halen banklarda oturmaya devam etmesi dikkat çekti. Tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar, "Biz şimdi nerede oturacağız" diyerek bankların sökülmesine tepki gösterdi.

Evde canı sıkıldığı için kent meydanına geldiğini belirten Muhlis Yılmaz, açık havada insanlara zarar vermeden oturdukları belirtip, "Açık havada insanlara mesafeli oturmaya çalışıyoruz. Açık hava temiz hava insanlara zarar vermeden oturuyoruz. Bunun artık bilincine vardık mesafeli oturuyoruz"dedi.

Bankların kaldırılmasını doğru bulmadığını belirten Halil Yeniyapan, 'Buraları kaldırdılar nereye oturacağız' diyerek tepki gösterdi. Yeniyapan, "Nerede oturacağız? Burayı kaldırdılar nerede oturacağız" dedi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Verdikleri tepki herkesi şok etti

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:30 Kaynak: İHA

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