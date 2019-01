Verem Eğitim ve Propaganda Haftası

Bayburt Sağlık Müdürü İlker Hancı, tedavi edilmeyen her tüberküloz hastasının yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırdığını bildirdi.

Hancı, 6-12 Ocak Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, haftanın amacının veremle ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi olduğunu belirtti.



Tüberküloz basilinin hava yolu ile bulaştığını ifade eden Hancı, basilin kaynağının tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer ve larinks tüberkülozu hastaları olduğunu aktardı.



Hancı, hastalığın, hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaştığına işaret ederek, tedavi edilmeyen her hastanın yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırdığına dikkati çekti.



Tüberküloz hastalığının kesin tanısının balgamda verem mikrobunun gösterilmesi ile konulduğunu dile getiren Hancı, şu değerlendirmede bulundu:



"Tüberküloz, bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında tanı konulan hastaların 24 saat içinde ilgili ilçe Sağlık Müdürlüğüne, Toplum Sağlığı Merkezine bildirilmesi gereklidir. Tanı konulan tüm verem hastaları, verem savaş dispanserinde kaydedilir.





Tüberküloz tedavisi standarttır. Bu standart tedavi, hastanede ya da dispanserde aynı şekilde düzenlenir. Yeni tüberküloz hastalarının tedavisinde standart tedavide genellikle iki ay 4 farklı ilaçla ve dört ay 2 ayrı ilaçla olmak üzere 6 aylık tedavi uygulanmaktadır. Tedavide kullanılan bütün ilaçlar verem savaşı dispanserlerinden ücretsiz verilir."



Hancı, tedavide verilen ilaçların düzenli içilmesinin çok önem taşıdığını belirterek, "Çünkü hastaların bir kısmı tedaviyi terk etmekte ve toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur. 2018 yılı verem savaş dispanserine kayıtlı 3 hastamız var. Hastalarımızın sağlık personeli tarafından tedavileri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

