Verem Eğitim ve Propaganda Haftası
1 saat önce
Babaeski ilçesinde Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere eğitim verildi.
Babaeski
ilçesinde Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere eğitim verildi.
Verem savaş dispanserinde görevli doktor İrem Erkut, SYDV binasında düzenlenen bilgilendirme toplantısında kursiyerlere verem hastalığı ile ilgili bilgiler verdi.
Verem hastalığının sebebinin mikrop olduğunu belirten Erkut, akciğer veremi hastası bir kişinin öksürmesi ile havaya saçılan mikroplarının çok tehlikeli olduğunu söyledi.
Verem mikroplarının güneş ışığı girmeyen ev ve toplu alanlarda aylarca canlı olarak kalabildiklerini ifade eden Erkut, "Bu nedenle evlerimizin ve bulunduğumuz ortamların havalandırılması çok önemlidir. 15 günden fazla süren öksürük, gece terlemesi, zayıflama ve halsizlik en önemli verem belirtileridir. Bunlardan herhangi birini kendinde hissedenler hiç gecikmeden Veren Savaş Dispanserine başvurmalılar. Burada yapılan tedaviler ücretsizdir." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:56 Kaynak: AA
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