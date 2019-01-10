Diyarbakır
İl Sağlık Müdürü Sait Avar, "2-3 haftadan uzun süren öksürük olması durumunda veremden şüphelenmek gerekir." dedi.
Avar, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüberkülozun (verem) insanlık tarihi kadar eski ancak tedavisi mümkün olan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.
Veremin hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında oluşan damlacıklar ile bulaştığına dikkati çeken Avar, genel belirtiler arasında halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi, çocuklarda kilo almama gibi durumların bulunduğunu kaydetti.
"2-3 haftadan uzun süren öksürük olması durumunda veremden şüphelenmek gerekir. Bu tür şikayetleri olanların en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunan Avar, verem hastalığında ortalama 6-8 aylık bir tedaviyle yüzde 95-99 oranında iyileşme sağlandığını aktardı.