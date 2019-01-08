Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

Kütahya İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, Veremle mücadelede Kütahya'nın iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Kütahya İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, Veremle mücadelede Kütahya'nın iyi bir noktada olduğunu söyledi.



72. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreni, Kütahya Valiliğinde düzenledi.



Zehir, programda yaptığı konuşmada, verem hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl etkinlik düzenlendiğini söyledi.



Veremin Türkiye'de 1930'larda çok önemli hale geldiğini ifade eden Zehir, şunları kaydetti:



"Verem hastalığı, hikayelere, romanlara bile konu olmuştur. 1950'lerde hızlı tedavi süreci başladı. Sonradan ciddi bir azalma oldu. Yaygın olan hastalık 1980'lerde yüz bin 35 iken şu anda Türkiye ortalaması yüz binde 16'dır. İlimiz Kütahya bu konuda daha bir başarılıdır. Türkiye ortalamasının altındadır. Yüz binde 14 civarında tüberküloz hastamız mevcuttur."



Daha sonra verem ile mücadelenin görsellerinin yer aldığı slayt gösterimi sunuldu.



Program, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Ömer Toraman, İl sağlık Müdürü Zehir ve Verem Savaş Derneği temsilcileri tarafından verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Birçok İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan Sevişme Sahnesi İtirafı!

Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır

ABD Heyetini Protesto Eden 7 TGB Üyesi Gözaltına Alındı