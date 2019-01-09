Son Dakika Haberleri: Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

1 saat önce

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Verem Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında tanıtım programı düzenlendi.

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Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Verem Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında tanıtım programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonundaki programda konuşan İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, tüberküloz (verem) hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktardı.

Konuşmanın ardından göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Zorlu Karayiğit, tüberkülozla ilgili bilgi verdi, Verem Savaş Dispanseri İl Koordinatörü Dr. Halim Koçpınar da dünyada ve Türkiye'de veremin durumu, yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında sunum yaptı.

Programa Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avcu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru, AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Figen Tuncay, hastane yöneticileri, şube müdürleri ve personel katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:12 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir, Sağlık
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