Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Ahmet Kazım Zorlu, Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Ahmet Kazım Zorlu, Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mesajında verem hastalığıyla ilgili bilgiler veren Zorlu, 2005-2006 yıllarında Türkiye genelinde yaklaşık 21 bin verem vakası varken, 2017 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam verem vaka sayısının 12 bin 46'ya düştüğünü kaydetti.



Zorlu, veremin görülme sıklığının erkeklerde daha fazla olduğunu belirterek, vakaların yüzde 66'sının akciğer tüberkülozu, yüzde 34'ünün akciğer dışı tüberküloz olduğunu kaydetti.



Ülkede yeni tespit edilen tüberküloz hasta sayısının her yıl yaklaşık yüzde 6-7 oranında azaldığını aktaran Zorlu, "Özellikle bulaştırıcılığı en fazla olan akciğer tüberkülozu vakalarının başarı ile tedavi edilmesi tüberküloz kontrolünde en önemli hususlardan birisidir." ifadelerini kullandı.



Çocukları veremden korumak için doğumdan 2 ay sonra BCG aşısı uygulandığına dikkati çeken Zorlu, şöyle devam etti:



"Verem aşısı aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Toplumu veremden korumanın en etkili yolu ise bulaştırıcı verem hastalarının erken tanısının konulması ve en az 6 ay süre ile tedavi edilmesidir. Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara Verem Savaş Dispanserlerimiz tarafından verilmektedir. Ülkemizde verem hastalarının tedavilerinin düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla hasta odaklı Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanmaktadır. Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulamasında hasta tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu bir görevlinin ya da sorumlunun gözetiminde içer ve bu durum kayıt altına alınarak tedavinin başarıyla sonuçlanması sağlanır."



Zorlu, veremin hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara hastalıktan korunmaları için düzenli olarak ellerini yıkamaları, bulundukları ortamı sık sık havalandırmaları, sigara içmemeleri ve dengeli beslenmeleri uyarısında bulundu.

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