Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası - Son Dakika

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Bulut, tüberkülozun bildirimi zorunlu hastalık olduğunu belirtti.

Bulut, Verem Eğitimi ve Propagandası Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu yıl etkinlikler için bir araya gelemediklerini, uyarıcı mesajlar verildiğini ifade etti.

Tüberkülozun bulaşıcı hastalıklar arasında en çok ölüme neden olan hastalık olduğunu vurgulayan Bulut, kesin tanısının balgamda verem mikrobunun görülmesiyle konulduğunu aktardı.

Bu hastalığın bildiriminin zorunlu olduğuna işaret eden Bulut, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında tanı konulan hastaların 24 saat içinde ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne ve Toplum Sağlığı Merkezine bildirilmesi gereklidir. Ülkemizde tüberküloz tedavisi ücretsizdir. Tüberküloz tedavisi standarttır. Bu standart tedavi, hastanede ya da dispanserde aynı şekilde düzenlenir. Yeni tüberküloz hastalarının tedavisinde standart tedavide genellikle iki ay 4 farklı ilaçla ve dört ay 2 ayrı ilaçla olmak üzere 6 aylık tedavi uygulanmaktadır. Tedavide kullanılan bütün ilaçlar verem savaş dispanserlerinden ücretsiz verilir."