Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Karabük Verem Savaş Derneği'nin olağanüstü kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Karabük Verem Savaş Derneği'nin olağanüstü kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Verem Savaş Derneği'nde yapılan ve 2 adayın yarıştığı olağanüstü kongrede, oy sayımı sırasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Fatih S. (35), Murat S. ve Özdemir A. (44) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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