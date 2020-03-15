Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı - Son Dakika

Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı

6 saat önce

Karabük Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada üç kişi yaralandı.

Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı, System.String[]

Karabük Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada üç kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük Verem Savaş Derneğinin dernek binasında yapılan ve iki adayın yarıştığı kongrede tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.


Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan kavgada, Özdemir A. (44), Fatih S. (35) ve Murat S. yaralandı.


Yaralılar ambulansla Özel MEDİKAR ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kongre iptal edildi. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:38 Kaynak: İHA
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