Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı...İşte o anlar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı...İşte o anlar - Son Dakika

Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı...İşte o anlar

6 saat önce

Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı.

Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı...İşte o anlar

Kongrede yaşanan kavgada üç kişi yaralanırken, kongre iptal edildi

KARABÜK - Karabük Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Verem Savaş Derneğinin dernek binasında yapılan ve iki adayın yarıştığı kongrede tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan kavgada, Özdemir Akçin (44), Fatih Sivri ve Murat Sivri yaralandı.

Yaralılar ambulansla Özel MEDİKAR ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kongre iptal edildi.

Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı...İşte o anlar

Karabük, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:04 Kaynak: İHA
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