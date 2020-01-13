Verem Savaş Eğitimi ve Propaganda Haftası - Son Dakika

Bartın İl Sağlığı Müdürlüğünce Verem Savaş Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla lise öğrencilerine eğitim verildi.

Bartın Verem Savaş Dispanseri sorumlu hekimi Doktor İsmet Kavaklı ve hemşire Ayten Caymaz tarafından Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki eğitimlerde, verem hastalığı ve korunma yolları anlatıldı.

Kavaklı, verem mikrobunun insana solunum ve sindirim yoluyla bulaştığını, rahatsızlığın erken evrede teşhis edilememesi durumunda insan vücudunu zayıflattığını söyledi.

İki haftadan fazla süren şiddetli öksürük ve gece terlemeleri gibi şikayetleri olan kişilerin mutlaka aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini ifade eden Kavaklı, şunları kaydetti:

"Hasta insanlardan öksürme ve hapşırmayla ortama yayılan mikrobun solunum yoluyla alınmasıyla da diğer insanlara bulaşmaktadır. Tedavi edilmeyen her hasta yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırmaktadır. Bu kapsamda ilimizde faaliyet veren Verem Savaş Dispanserinde veremin teşhis ve tedavisi ücretsizdir."