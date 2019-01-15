Son Dakika Haberleri: Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası

Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası

1 saat önce

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında mesaj yayımladı.

Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası, System.String[]
Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, veremle ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl ocak ayının ilk pazar gününden itibaren Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlendiğini anımsattı.

Verem'in dünya genelinde önemli bir sağlık problemi olduğunu aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri verem mikrobu ile enfektedir. Bu insanların yüzde 10'unda yaşamlarının bir döneminde verem hastalığının ortaya çıkacağı düşünülmektedir.
Tüberküloz erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir ve çoğunlukla ekonomik olarak üretken yaş grubundaki erişkinleri tutmaktadır. Dünya genelinde 2017'de 10 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmıştır. Bunların yaklaşık 6 milyonu erkek, 3 milyonu kadın ve 1 milyonu çocuktur. Tüberküloz, dünya genelinde en çok ölüme yol açan ilk 10 sebepten birisidir. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre 2017'de 1,6 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir."

Güner, tedavi edilmezse tüberküloz hastalarında ölüm oranının yüksekliğine dikkati çekerek, "Verem hastalığının genel belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi, çocuklarda kilo alamama bulunmaktadır. Akciğer tüberkülozunda öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığı şikayetleri görülmektedir. İki-üç haftadan uzun süren öksürüğün olması durumunda veremden şüphelenmek gerekir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Sağlık
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