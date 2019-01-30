Veren El" ile "Alan El" Arasında Köprü Oluyorlar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki yıl önce sosyal paylaşım sitesinde kurulan "İhtiyacın Olmayanı İhtiyacı Olana Verelim" adlı grubun gönüllüleri, hayırseverlerin bağışlarıyla ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım ediyor.

HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki yıl önce sosyal paylaşım sitesinde kurulan "İhtiyacın Olmayanı İhtiyacı Olana Verelim" adlı grubun gönüllüleri, hayırseverlerin bağışlarıyla ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım ediyor.



Bozüyük'te 37 yaşındaki kuaför Kısmet Sağlam öncülüğünde iki sene önce Facebook'ta açılan ve bir günde 500 kişinin üye olduğu sayfa, bugün 42 binin üzerinde kişinin irtibat kurmasını sağlıyor.



Sağlam ve gönüllülerden oluşan 12 kişilik ekip, yurt içi ve yurt dışında binlerce çocuğa giysi, kırtasiye, oyuncak yardımında bulunuyor, ekonomik durumu iyi olmayan nişanlı gençlerin yuva kurmasına destek veriyor.



Kısmet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl önce İstanbul'dan Bozüyük'e göç ettiğini söyledi.



İhtiyaç sahiplerini gördüklerinde onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Sağlam, "Bunu 2-3 yıl normal şartlarda kendi imkanlarımla yaptım. Sonra baktık ki yetişemiyoruz, dedik ki 'İhtiyacın olmayanı ihtiyacı olana verelim.' Bunu nasıl yaparız? Bir gece uykularım kaçınca, bu isimle grup kurdum." şeklinde konuştu.



İnternet aracılığıyla gelen yardım çağrılarının hızla yanıt bulduğunu vurgulayan Sağlam, son olarak bir çiftin düğününü yaptıklarını anlattı.



Sağlam, "Arkadaşlarımız evlenmeye karar vermişler. Ama bunu yapacak durumları yoktu. Gelinimizin hayaliydi, ben de grup üzerinden dedim ki 'Bir düğün organize ediyoruz, siz de ailemiz olur musunuz?' Bunun karşılığında yaklaşık 10 bin lira toplandı." ifadelerini kullandı.



"İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü oluyoruz"



Yardım organizasyonunun işleyişine ilişkin bilgi veren Sağlam, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü işlevi gördüklerini belirtti.



Yurt içi ve yurt dışından organizasyona katılanlar olduğunu dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:



"Bize yardımda bulunmak istiyorlar. Biz ihtiyaç sahipleri ile varlıklı kişileri bir araya getiriyoruz. Grubun asıl amacı bu, aradaki aracıyı kaldırıyoruz. İhtiyacı olan kişi marketten, mağazaya giriyor, oradan alışverişini yapıp çıkıyor. İnsanların güveni çok yüksek, ben de şaşırıyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bunlar yaşanmışlıklarla oldu. Kimseye yanlışımız olmadı ve her şey ispatlı. Fatura karşılığında yapıyoruz, kesinlikle parayı kendi elimize almıyoruz. Yönetici olarak çalışıyoruz. Belediyenin çok büyük desteği var, taleplerimize hiç 'hayır' demediler. Ne istediysek yaptılar.



İki sene içinde 4 binden fazla çocuğa bayramlık giydirdik, 2 binden fazla aileye erzak ulaştırdık. Doğu illerine çok sayıda kitap, kırtasiye, oyuncak yardımı yaptık. İki okulda kütüphane yaptırdık, çok sayıda tişörtler bastırdık. 6 çiftimizi hiç masraf yaptırmadan evlendirdik. Tüm ev eşyalarını ve düğün masraflarını yardımseverlerin aracılığıyla karşıladık."



"Bu iyiliklerini unutmayacağım"



Yardım organizasyonunun desteğiyle düğünlerini yapan Emrah ve Güler Sabancı çifti ise "İhtiyacın Olmayanı İhtiyacı Olana Verelim" adlı grubun üyelerine teşekkür etti.



Oto yıkama işiyle uğraşan Emrah Sabancı, eşiyle 4 yıl önce tanıştıklarını ancak bazı nedenlerle düğün yapamadıklarını anlattı.



Hayırseverlerin desteğinin kendileri için paha biçilemez olduğunu vurgulayan Sabancı, "Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Kısmet Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Elimizden tuttular, bu iyiliklerini unutmayacağım." diye konuştu.



Grubun yöneticilerinden Gülşehri Gülmen de şunları kaydetti:



"Hemşireyim, her gün Eskişehir'e gidip geliyorum. Aynı zamanda grubun adminiyim. Bu, gönüllülük işi. Etrafımızda mağdur insanları ve ziyan olan eşyaları görüyoruz. Çöpe atılmış, kullanmamış. Bir taraftan da bu eşyaların mağdur insanlara yarayacağını düşünüyoruz, yarıyor da nitekim. Kesinlikle bir menfaat yok, çoğu zaman nöbetten geliyorum, uyumadan gidiyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Bu işe gönül verdim."

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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