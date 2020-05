"Veren elin alan eli görmediği çarşı" binlerce ailenin yüzünü güldürdü

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesince açılan ve yardımseverlerden toplanan ev eşyası, konfeksiyon, züccaciye, beyaz eşya, gelinlik ve mobilya gibi ürünlerin bulunduğu "Hayır Çarşısı" ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal belediyecilik projelerinden birini faaliyete geçirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü taleplerinin karşılanması için kent merkezinde bin 500 metrekarelik alanda Hayır Çarşısı kurdu.

Yardımseverlerin bağışladığı yardımların yanı sıra kullanılmamış ev eşyasından konfeksiyona, züccaciyeden beyaz eşyaya, gelinlik ve mobilya gibi ürünlerin yer aldığı çarşıda, ikinci el durumundaki ürünler de çeşitli işlem ve aşamalardan geçirildikten sonra çarşıdaki tezgahlara konuluyor.

Çarşıya gelen ihtiyaç sahipleri ile yangın ve sel felaketinde ev eşyası zarar görmüş vatandaşlar, durumları yetkililerce araştırılıp tespit edildikten sonra ihtiyaçlarını ücretsiz alma imkanı buluyor.

Ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam eden ve yapılan tüm yardımların kayıt altına alındığı çarşıda, ne veren el alan eli ne de alan el veren eli görüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın yardımlaşma, dayanışma, rahmet ve mağfiret ayı olduğunu söyledi.

Millet olarak bağlı oldukları manevi değerleri yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Sekmen, "Veren elin alan elden üstün olduğuna inanıyoruz. İmkanı olan vatandaşlarımızın sadaka, zekat ve eşya yardımları oluyor. Aynı zamanda kurumların da sosyal yardımları oluyor. Burada ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Sekmen, sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlara çeşitli yardımların yanı sıra 5 yılda 50 bin koli gıda dağıttıklarını belirterek, ayrıca çölyak hastalarına glutensiz ekmek temin ettiklerini dile getirdi.

Günlük yaklaşık 20 kişi tepeden tırnağa giydiriliyor

Bir evin neye ihtiyacı varsa söz konusu çarşıdan karşılandığına işaret eden Sekmen, "Şimdiye kadar bin 500'ün üzerine evi donattık. Evlenecek ancak mobilya ya da eşyası yok veya eksiği var, o vatandaşları da buraya getirip eşyasını dizip sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Bunların dışında 5 yılda 35 binden fazla insanımız çarşımızdan giydirildi. Gelinliği olmayanlara da gelinlik verip çiftlerimize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Elbise kumbaralarından toplananlar geri dönüşüme kazandırılıyor

Şehrin muhtelif yerlerine konulan elbise kumbaralarına vatandaşların ihtiyacı dışındaki giysileri bıraktığını anlatan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar kullanmadığı elbise, ayakkabı, montu kumbaralara bırakıyor. Ekibimiz onları topladıktan sonra temizlik ve onarım gibi bazı işlemlerden geçirip kullanılır hale getirip yeniliyor. Toplananları geri dönüşüme kazandırıp israfın da önüne geçiyoruz. Hayır Çarşısı bir aracı kuruluş. Bazen hayırseverler yardım yapacakları yeri ya da insanları bilemiyor. Burada her şey kayıt altında, sadece veren el alan eli görmüyor alan el de veren eli bilmiyor. Kimseyi rencide ve mahcup etmeden yardımlarımızı sürdürüyoruz."

Sekmen, sosyal yardımlarla vatandaşın her derdine derman olmaya çalıştıklarını dile getirerek, yardımseverlerin "215 09 09" nolu telefonu arayarak Hayır Çarşısı'na bağışta bulunabildiklerini, bağışların çarşı yetkililerince kendilerinden alınabildiğini aktardı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de Sekmen'e, hayata geçirdiği projelerden dolayı teşekkür etti.

Erzurum'un manevi havası yüksek bir şehir olduğunu, bu şehirde milli dayanışma ruhunun çok güzel yansıtıldığını vurgulayan Aydemir, "Hayır Çarşı'mız ihtiyaç sahiplerinin derdine merhem oluyor. Hayırsever vatandaşlarımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.