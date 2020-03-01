Veren elin alan eli görmediği "sosyal market" 30 bin aileye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Veren elin alan eli görmediği 'sosyal market' 30 bin aileye ulaştı - Son Dakika

Veren elin alan eli görmediği "sosyal market" 30 bin aileye ulaştı

6 saat önce

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesince açılan ve hayırseverler tarafından desteklenen "sosyal market", 7'den 70'e ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesince açılan ve hayırseverler tarafından desteklenen "sosyal market", 7'den 70'e ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Kocasinan bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin konfeksiyon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kurulan markette, aileler ekonomik durumları ve hane halkı sayısına göre limitlendirilen "Dost Eli Kart" ile gönüllerince alışveriş yapabiliyor.

Her yaştan insana hitap eden ve kullanılmamış ürünlerin bulunduğu market, bebek tulumundan, çocuk ayakkabılarına, takım elbiseden, abiye kıyafetlere kadar geniş ürün yelpazesiyle de dikkati çekiyor.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi insanlar arasında adeta köprü görevi gören sosyal market, kurulduğu günden bugüne kadar 30 binin üzerinde aileye ulaştı.

Sosyal marketin mimarı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin konfeksiyon ve tekstil ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kurulan mağazanın 3 yılı aşkın süredir ilçe sakinlerine hizmet verdiğini söyledi.

Ailelerin burada ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirten Çolakbayrakdar, "Her bir aileye fert sayısına göre, gelir durumuna göre 'Dost Eli' kartlarına yüklenmiş para puanlar var. Bu para puanlarla gelip yılın herhangi bir zamanında ihtiyaç duydukları anda çoluk çocuk gelip mağaza konforu içerisinde ihtiyaçlarını giderebiliyorlar." dedi.

"Vatandaşı yine vatandaşla buluşturan bir sistem"

Verilen hizmetin aksamaması için markette ciddi bir teknik altyapı kurduklarını ve böylece binlerce aileyi bu sisteme dahil edebildiklerini dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Burası, Kocasinan Belediyesinin dost elini, devletin sıcak elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak maksadıyla kurmuş olduğumuz bir sistem. Hayırseverler tarafından verilen yardımlarla dönüyor. Yani bir tarafta ihtiyaç sahipleri diğer tarafta da bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran bir el. Vatandaşı yine vatandaşla buluşturan bir sistem. Veren elin alan eli görmemiş olduğu ama teknik olarak altyapısı özel yazılımla donatılmış bir sistemle şu anda 4 bine yakın ailenin aktif olarak yararlandığı bir yer. Tabii kurulduğu günden bu tarafa da 30 binin üzerinde hemşehrimize ulaşmış olduk."

Çolakbayrakdar, yardımların kayıt altına alındığına işaret ederek, "Ürünün barkodlu şekilde hangi aileye ne zaman verildiği, depomuzda tükenen malzemelerin tespit edildiği iyi yürüyen bir uygulama. Şimdilik konfeksiyon ve tekstil kısmı var ama sonrasında gıda hizmeti de vermeyi hedefliyoruz. Buraya gelenler kendi beğenisine, zevkine göre alışveriş yapabiliyor. Şimdiye kadar 86 bin eşya el değiştirmiş durumda." diye konuştu.

Sosyal marketten faydalanan 3 çocuk annesi Hanife Söyler de kendilerine sağlanan bu imkandan son derece memnun olduklarını belirterek, "İstediğimiz her şeyi bulabiliyoruz, alabiliyoruz. Devletimiz bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Bize kart veriliyor, o kartın içerisinde bir limit oluyor, o limitle eş değerde alışveriş yapıyoruz. İstediğimiz her şey var burada." ifadelerini kullandı.

Veren elin alan eli görmediği sosyal market 30 bin aileye ulaştı

Kocasinan, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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