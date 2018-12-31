Son Dakika Haberleri: Veresiye Alamayınca Silah Zoruyla Aldı

Veresiye Alamayınca Silah Zoruyla Aldı

14 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir marketten önce veresiye sigara isteyen şahıs ret cevabı alınca bakkala silah ve bıçakla gelerek sigaraları alarak kaçtı.

Veresiye Alamayınca Silah Zoruyla Aldı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir marketten önce veresiye sigara isteyen şahıs ret cevabı alınca bakkala silah ve bıçakla gelerek sigaraları alarak kaçtı. Polislerin inceleme yaptığı sırada marketi izleyen zanlı kıskıvrak yakalandı.

Olay sabah saatlerinde Düzce Merkez Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde marketi açan Emre Karslıoğlu'nun yanına gelen Nahit K., isimli şahıs veresiye sigara istedi. Ret cevabı alan şahıs bu kez aynı markete elinde silah ve bıçakla gelerek para ve sigaraları istedi. Emre Karslıoğlu kasada para olmadığını söyleyince, sigaraları alan zanlı kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme yaparken, şahsın karşıda gözetleme yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıs kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı gözaltına alınırken yapılan üst aramasında bıçak ve 6,35 milimetre çapında ki ruhsatsız silah çıktı. Şahıs sorgusu yapılmak üzere Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü.

Market sahibi Taner Karslıoğlu oğlunun sabah saatlerinde marketi açtığını daha sonra şahsın geldiğini belirterek "Benim çocuk marketi açıyor. Açtıktan sonra bu şahıs gelip veresiye sigara istiyor. Çocuk sigara vermiyor. 15 dakika sonra tekrar geri geliyor. Silah ve bıçak çekerek paraları ver diyor. Çocuk paraları kasada sakladığı için göremiyor. Bu kez poşete ne kadar sigara varsa doldur diyor. Sonra havaya iki el ateş edip kaçıyor" ifadelerinde bulundu.

Yakalanan zanlının metruk bir binada kaldığı evsiz olduğu öğrenildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:38 Kaynak: İHA

Sabah, Düzce, 3. Sayfa
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