Hırsızlık zanlıları kamerada... Veresiye defteri çalınan fırıncının tek avuntusu 10 litrelik zeytinyağı oldu - Son Dakika
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Hırsızlık zanlıları kamerada... Veresiye defteri çalınan fırıncının tek avuntusu 10 litrelik zeytinyağı oldu

02.07.2022 09:14

Hırsızlık zanlıları kamerada.

Hırsızlık zanlıları kamerada... Veresiye defteri çalınan fırıncının tek avuntusu 10 litrelik zeytinyağı oldu

Çalıntı araç ile gelerek 2 iş yerinden veresiye defterinin yanı sıra, televizyon kumandası, hesap makinesini, powerbank, cezve ve bir televizyon çalan acemi hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Veresiye defteri çalınan fırıncı esnafı, en çok 10 kiloluk zeytinyağının çalınmamasına sevindi

ELAZIĞ - Elazığ'da çalıntı araçla gelip bir fırın ve kahvehaneye giren hırsızlar, fırının veresiye defterini de çaldı. Alacaklılarının bir kısmının borcunu ödediğini dile getiren fırıncılar, en çok da 10 kilo zeytin yağının çalınmadığına sevindi. Veresiye defterinin yanı sıra, televizyon kumandası, hesap makinesini, powerbank, cezve ve bir televizyon çalan acemi hırsızlar, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu aynı gün yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Hankendi köyünde meydana geldi. Gece bir araç çalan 2 hırsız, sabaha karşı iş yerleri bulunan köy meydanına geldi. Birkaç iş yerinin kapısını zorlayan fakat açamayan hırsızlar, ardından Salim Dartay'a ait bir fırına camdan girdi. Fırın içerisinde bir şey bulamayan hırsızlar, içerisinde veresiye defterinin olduğu kasayla birlikte, 2 televizyon kumandası, hesap makinesi ve powerbankı çaldı. Ardından karşıda bulunan kahvehaneye giren hırsızlar, bir LCD televizyon ve cezveyi çaldı. Çaldıklarını çok rahat bir şekilde araca yükleyen pişkin hırsızlar ardından olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların iş yerlerine girmesi ve çaldıklarını araca yüklemesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Fırıncı Dartay'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Detaylı çalışma başlatan ve bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyen jandarma ekipleri şüphelilerin M.D. ve C.T. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Veresiye defterine resim yapışlar"

Olayı anlatan Salim Dartay, "Biz saat 05.15'te geldik. Hırsız ise bir saat önce içeri girmiş. Camdan içeri girdi, kasamızı aldı. Kasanın içerisinde bazı evraklarımızda vardı. Kasada veresiye defteri de vardı. Yazar kasanın evrakları ve ruhsat içerisindeydi. Onlar da gitti. 2 tane televizyon kumandası ve hesap makinesini almış. Powerbank vardı onu almış. Buradan çıkıp karşı kahveye gitmiş. Oranın televizyonunu ve 1 kilo tütünün almış. Cezveyi de almış. Ne varsa toplamış. Berbere ve diğer alt taraftaki kahveye gitmiş ama açamamış. Şans bizle kahveciye vurdu. Hırsız sormuşlar veresiye defterini ne yaptın diye sormuşlar. Onlarda 'boştu resim yaptık' demiş. Veresiye defterini bulamadık. Kasamız ve diğer evrakların hiç biri gelmedi. Veresiye defterinde yaklaşık 54 tane hesap vardı. Bir kısmı ödemişti ama bir kısmı içerisinde vardı" dedi.

Fırın ustası ise "Allah'tan yağları götürmemiş. İki tane 5 litrelik zeytinyağımız vardı. Onlar kalmış, duruyor yerinde. Onlar gitse paradan daha çok önemli yağlar" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık zanlıları kamerada... Veresiye defteri çalınan fırıncının tek avuntusu 10 litrelik zeytinyağı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık zanlıları kamerada... Veresiye defteri çalınan fırıncının tek avuntusu 10 litrelik zeytinyağı oldu - Son Dakika
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