Veresiye defterindeki borçlar, hayırseverler tarafından kapatıldı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bakkal esnafının veresiye defterlerinin kapatılmaya başlandığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Atilla Çelik, yaptığı açıklamada, çalışmalar neticesinde, Beypazarı ilçesinde bakkal esnafının veresiye defterlerinin kapatılmaya başlandığını söyledi.

Uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Çelik, "Konuyu bizler de takip ediyoruz ve sayın başkana da bu konuda bilgi veriyoruz. Beypazarı ilçesinde 3 bakkal esnafının veresiye defterindeki borçlar, hayırseverler tarafından kapatılırken, bu kişilerin isimleri de bizlerde saklı. Hayırseverlere bu duyarlı davranışları dolayısıyla çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.