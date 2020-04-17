Veresiye defterini satın aldı, borçları kapattı - Son Dakika

Silivri'de bir hayırsever, köylerde bulunan bakkallardaki veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borcunu kapattı.



Silivri'de isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, köy ve mahallelerinde bulunan bakkallardaki veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını sıfırladı. Borçların kapatılmasının ardından bakkalların önüne, "Bu esnafımızdan veresiye olarak alışveriş yapmış olan bütün vatandaşlarımızın 15 Nisan 2020 tarihine kadar olan veresiye borçları hayırsever bir vatandaşımız tarafından yapılan ödemeler ile kapatılmıştır" yazısı asıldı.



"Gözleri doldu, ağlayarak bize teşekkür etti"



Küçükkılıçlı Mahallesinde faaliyet gösteren İbrahim ve Melek Ayata, "Vatandaşlardan bir tanesi gerçekten çok mağdur durumdaydı. Ayda 200-300 lirayı zor ödüyordu. Her gün ekmek almaya geliyor, gözümüzün içine bakıyordu. 2 çocuğu engelli. Bu borcun ödendiğini söyledik. Gözleri doldu, ağlayarak bize teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcımız Emre Hanım geldi. Veresiye defterini çıkartın dedi.2 bin 700 küsur rakamı kapattılar. Şaşırdık tabi, kim olduğunu da bilmiyoruz. Mağdur olan insanlar yardımı yapanlara da çok teşekkür etti" şeklinde konuştu.



"Teşvik edilmesi gerekiyor"



Esnaflık yapan Bahattin Eriş de, "500 lira gibi bir rakam veresiye olarak silindi. Memnun oldular, şaşırdılar. Geçim derdi de var. Bu onlar için çok güzel fayda oldu. Özellikle Ramazan ayı da geliyor, bence çok güzel teşvik edilmesi gerekiyor" dedi. - İSTANBUL