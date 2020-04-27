Veresiye defterini yırttıran kişiye şaştı kaldı: "Keşke herkes onun gibi olsa"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, girdiği bakkal dükkanında birikmiş veresiye borçlarını ödeyerek, esnafın yırtmasını istedi. Şaşkınlığını gizleyemeyen bakkalcı, "30 yıllık esnafım ilk kez böyle şey yaşadım. Keşke herkes onun gibi olsa" diye konuştu.

Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bakkal dükkanı işleten Mümin Öztürk, hiç tanımadığı hayırsever bir kişinin, işyerine gelerek, müşterilerinin birikmiş bin 250 liralık borcunu sildirdiğini ifade etti. Bakkal Öztürk, isminin gizlenmesini isteyen vatandaşa yaptığı iyilik için teşekkür etti.

Yaşadıkları karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden Mümin Öztürk, "Tanımadığım bir vatandaş, dükkanıma gelip veresiye borçlarını sordu. Defterin kabarık olduğunu ifade ettim. İsminin duyulmasını istemedi. Defterdeki bin 250 liralık borcu sildirip, 'hayırlı işler diyerek' buradan ayrıldı. Böyle bir vatandaş ilk defa görüyorum. Keşke herkes onun gibi olsa. Şaştım kaldım yani. 30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım" şeklinde konuştu.