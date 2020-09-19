Veresiye yakıt vermeyen benzin istasyonu görevlisini otomobille böyle ezdi - Son Dakika

Veresiye yakıt vermeyen benzin istasyonu görevlisini otomobille böyle ezdi

Veresiye yakıt vermeyen benzin istasyonu görevlisini otomobille böyle ezdi Pompacı veresiye yakıt vermeyen sürücüsü tarafından ezilerek iki bacağından birden yaraland Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iddialar göre, bir şahıs girdiği akaryakıt istasyonunda kendisine veresiye yakıt...

Veresiye yakıt vermeyen benzin istasyonu görevlisini otomobille böyle ezdi

Pompacı veresiye yakıt vermeyen sürücüsü tarafından ezilerek iki bacağından birden yaraland

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iddialar göre, bir şahıs girdiği akaryakıt istasyonunda kendisine veresiye yakıt vermeyen pompacı diye bilinen akaryakıt istasyonu görevlisini otomobille ezdi. Olayda otomobilin çarparak metrelerce havaya uçurduğu görevli iki bacağının birden kırılırken, yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Emirdağ ilçesi Yıldıztepe mevkiinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 AAN 960 plakalı otomobiliyle istasyon gelen Berkay A. (18), veresiye akaryakıt almak istedi. Ancak şahsın bu talebini geri çeviren görevli Tunay Çildir ile şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası istasyon içine giren görevli Çildir, eline aldığı sopa ile Berkay A.'nın kullandığı aracın üzerine doğru yürüdüğü sırada şahıs otomobili Çildir'in üzerine sürdü. Çildir üstüne gelen araçtan kaçma şansı olmayınca otomobil şahsa çarparak metrelerce yükseğe fırlattı.

Otomobil ile petrol ofisi duvarının arasına sıkışan Çildir'in iki bacağı kırılarak yaralandı. Olayın ardından Berkay A., ise otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaşanan dehşet dolu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralanan Çildir çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla önce Emirdağ Devlet Hastanesine ardındn Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, ehliyeti olmadığı tespit edilen firari şüpheli Berkay A'yı arıyor.

Veresiye yakıt vermeyen benzin istasyonu görevlisini otomobille böyle ezdi

Benzin İstasyonu, Akaryakıt, Emirdağ, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Veresiye yakıt vermeyen benzin istasyonu görevlisini otomobille böyle ezdi - Son Dakika

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