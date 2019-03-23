Son Dakika Haberleri: Vergi beyannamelerinde süre uzadı

Vergi beyannamelerinde süre uzadı

1 saat önce

Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

Vergi beyannamelerinde süre uzadı, System.String[]
Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:37 

Ekonomi
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