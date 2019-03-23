Vergi beyannamelerinde süre uzadı
1 saat önce
Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:37
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