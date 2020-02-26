"Vergi bilinci daha da geliştirilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Vergi bilinci daha da geliştirilmeli' - Son Dakika

"Vergi bilinci daha da geliştirilmeli"

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, her yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan "Vergi Haftası" dolayısıyla kendisini makamında ziyaret eden İlçe Mal Müdülüğü personelini kabul etti.

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, her yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan "Vergi Haftası" dolayısıyla kendisini makamında ziyaret eden İlçe Mal Müdülüğü personelini kabul etti.


Vergi haftası münasebetiyle, Altıntaş İlçe Mal Müdürü, Hüseyin Yıldız ve Müdürlük çalışanlarının ziyaretinde açıklamalarda bulunan Başkan Arif Teke, "Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının vergi haftası olarak kutlanıyor. Gelir İdaresinin mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde kendisinden hizmet alan herkese eşit ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmayı kendisine ilke edinmiş olduğunun bilincindeyiz. Ödediği vergilerle oluşturduğu istihdamla, yaptıkları ihracatla, ülkemize katkı sağlayan, topluma sunulan hizmetlerde pay sahibi olan tüm mükelleflerin harcama, tasarruf, yatırım gibi işlemlerle beyannameli ya da beyanname vermeksizin vergi veren, vergi ödeyenlerinin, meslek mensuplarının ve vergi idaresi çalışanlarının Vergi Haftasını kutluyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı Altıntaş İlçe Mal Müdürümüz Hüseyin Yıldız ve müdürlüğümüzün çok değerli personellerine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
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