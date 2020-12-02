Vergi borçları için son gün 31 Aralık - Son Dakika

Vergi borçları için son gün 31 Aralık

02.12.2020 16:36
Vergi borçları için son gün 31 Aralık, System.String[]

Zonguldak Valiliği Vergi Borçları için yeniden yapılandırma fırsatı getirildiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği Vergi Borçları için yeniden yapılandırma fırsatı getirildiğini açıkladı. Kanundan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar vergi dairesine başvurmaları gerekiyor.

Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü vergi borçları ile ilgili yazılı açıklamada bulunarak Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama şöyle;

"7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacaktır. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da yapılabilecek. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz." - ZONGULDAK

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vergi borçları için son gün 31 Aralık - Son Dakika


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