Vergi borçlarının yapılandırılmasında son tarih 31 Ağustos - Son Dakika

Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret ederek, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyaretlerde 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunuyla ilgili bilgi veren Günçavdı, yapılandırmada son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021 olduğunu belirterek, tüm sanayici ve esnafı yapılandırma fırsatından yararlanmaya çağırdı.

Yapılandırma kanununa göre, vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılacağını belirten Günçavdı, yapılandırılan borçların tamamının peşin veya iki taksit süresinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacağını aktardı.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunması gerektiğini duyuran Günçavdı, kanunun 2'nci maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerini bildirdi.