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Vergi borcu olanlar için yapılandırma fırsatı - Son Dakika

Vergi borcu olanlar için yapılandırma fırsatı

27.07.2021 11:09
Vergi borcu olanlar için yapılandırma fırsatı, System.String[]

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, vergi yapılandırmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, vergi yapılandırmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun 9 Haziran 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, yazılı bir açıklama yaparak, "Yapılandırma kanunu ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, 2016-2017-2018-2019-2020 yılları için Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması, uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması, muayenesi yaptırılmamış araçlara 31.12.2021 tarihine kadar avantajlı şekilde muayene yaptırılması, 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması, mümkün olacaktır" dedi.

Yapılandırma ile getirilen ödeme kolaylıkları hakkında da bilgiler veren Hüseyin Erol, "Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar (6,9,12,18 taksit) taksitler halinde ödenmesi, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden yüzde 10 indirim yapılması, yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, gibi çok önemli kolaylıklar getirilmiştir. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi durumunda yapılandırma imkanından yararlanılamayacaktır" diyen Hüseyin Erol, yapılandırma ile ilgili başvuru sürecini şöyle tamamladı; "Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Borcunu taksitlendirmek isteyenler, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca, COVİD-19 pandemisi nedeniyle başvuruların (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması, ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz" diye konuştu. - BURSA

Vergi borcu olanlar için yapılandırma fırsatı

Hüseyin Erol, Haziran, Bursa, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vergi borcu olanlar için yapılandırma fırsatı - Son Dakika Ekonomi


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