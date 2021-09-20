Üye Girişi
Vergi borcu yapılandırılmasında başvurularda son gün 30 Eylül - Son Dakika

Vergi borcu yapılandırılmasında başvurularda son gün 30 Eylül

20.09.2021 15:11
Vergi borcu yapılandırılmasında başvurularda son gün 30 Eylül, System.String[]

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından 7326 sayılı borçları yeniden yapılandırma kanunu kapsamında yapılacak yapılandırmaların 30 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından 7326 sayılı borçları yeniden yapılandırma kanunu kapsamında yapılacak yapılandırmaların 30 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde bulunan işyeri mükellefleri ile vatandaşların Bozüyük Belediyesi'ne ait borçlarını yapılandırması ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede taksitlendirme için mükelleflerin tahsilat şefliğine başvurabileceği belirtilerek "7326 sayılı borçları yapılandırma kanun gereği 30 Nisan 2021 tarihine kadar bina, arsa, arazi, çevre temizlik beyanı veren veya vermeyen vatandaşların vergi borçlarını, su ilan reklam vergisi ve para cezaları ile eski borçlarını yeniden yapılandırmaları devam etmekte olup, para cezalarındaki peşin ödemelerde %25 indirim uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Vergi borcu yapılandırılmasında başvurularda son gün 30 Eylül

Bozüyük Belediyesi, Bilecik, Vergi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vergi borcu yapılandırılmasında başvurularda son gün 30 Eylül - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya lideri Vladimir Putin'in kurduğu Birleşik Rusya Partisi aldığı yüzde 49,82 oy oranıyla zafer ilan etti 15:56 Rusya lideri Vladimir Putin'in kurduğu Birleşik Rusya Partisi aldığı yüzde 49,82 oy oranıyla zafer ilan etti Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti 15:50 Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım 15:41 TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım
Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti 15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti 14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı 14:24 ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı
Bayilerin 13:51 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi 12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Son Dakika Haberleri
15:56 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil
15:56 Rusya lideri Vladimir Putin'in kurduğu Birleşik Rusya Partisi aldığı yüzde 49,82 oy oranıyla zafer ilan etti
15:49 Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti
15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu
15:40 TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım
15:07 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum
15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti
14:44 TFF Başkanı Nihat Özdemir ve G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın otelde buluşma iddiasına yanıt geldi
14:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor         
15:53
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu         
15:46
Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum         
15:08
90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar 90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar         
14:58
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı         
14:20
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 16:01:03. #1.11#
SON DAKİKA: Vergi borcu yapılandırılmasında başvurularda son gün 30 Eylül - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement