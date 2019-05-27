'Vergi cenneti' Türkiye'de borçlu olmak da vergiye tabi
3 saat önce
“Vergi cenneti” ifadesini aslında vergiye maruz kalanların düşük oranda vergi ödedikleri ülkeler için kullanılır. Genellikle küçük, offshore olarak adlandırılan yerlerde vergi oranları düşüktür.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:23
"Vergi cenneti" ifadesini aslında vergiye maruz kalanların düşük oranda vergi ödedikleri ülkeler için kullanılır. Genellikle küçük, offshore olarak adlandırılan yerlerde vergi oranları düşüktür.
Verginin bir ödeyen bir de alan tarafı olduğuna göre, vergi salan ve bunları toplayan ülkeler açısından bakıldığında Türkiye
'nin bir vergi cenneti olduğu görülür. Her tür vergi vardır burada. Hatta verginin vergisi bile vardır.
Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor
Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor
Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var
Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz