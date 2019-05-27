Son Dakika Haberleri: 'Vergi cenneti' Türkiye'de borçlu olmak da vergiye tabi

'Vergi cenneti' Türkiye'de borçlu olmak da vergiye tabi

3 saat önce

“Vergi cenneti” ifadesini aslında vergiye maruz kalanların düşük oranda vergi ödedikleri ülkeler için kullanılır. Genellikle küçük, offshore olarak adlandırılan yerlerde vergi oranları düşüktür.

'Vergi cenneti' Türkiye'de borçlu olmak da vergiye tabi, System.String[]
"Vergi cenneti" ifadesini aslında vergiye maruz kalanların düşük oranda vergi ödedikleri ülkeler için kullanılır. Genellikle küçük, offshore olarak adlandırılan yerlerde vergi oranları düşüktür.

Verginin bir ödeyen bir de alan tarafı olduğuna göre, vergi salan ve bunları toplayan ülkeler açısından bakıldığında Türkiye'nin bir vergi cenneti olduğu görülür. Her tür vergi vardır burada. Hatta verginin vergisi bile vardır.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:23 
Türkiye, Dünya
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