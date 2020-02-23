Vergi cennetlerinin listelendiği Finansal Gizlilik Endeksi'nde Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Vergi cennetlerinin listelendiği Finansal Gizlilik Endeksi'nde Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika Dünya

Vergi cennetlerinin listelendiği Finansal Gizlilik Endeksi'nde Türkiye kaçıncı sırada?

7 saat önce

Varlıklı kişilere vergi konusunda nasıl kolaylıklar sağlandığı ve kara para aklamada ne kadar şeffaf olunduğunun incelendiği bir rapora göre Cayman Adaları, yabancıların servetlerini kendi ülkelerinden en rahat gizleyebildiği ülkelerin başında geliyor.

Vergi cennetlerinin listelendiği Finansal Gizlilik Endeksi'nde Türkiye kaçıncı sırada?, System.String[]

İsviçre, Finansal Gizlilik Endeksi'nde, yıllardır koruduğu birinci sıradaki yerini Cayman Adaları'na devretti.


Vergi ve finansal konularda daha fazla şeffaf olunması için çalışmalar yürüten, Uluslararası Vergi Adalet Ağı, bu yılki sıralamayı açıkladı. Varlıklı kişilere vergi konusunda nasıl kolaylıklar sağlandığı ve kara para aklamada ne kadar şeffaf olunduğunun incelendiği rapora göre Cayman Adaları, yabancıların servetlerini kendi ülkelerinden en rahat gizleyebildiği ülkelerin başında geldi.

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Cayman Adaları, İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:10 
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