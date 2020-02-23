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Vergi cennetlerinin listelendiği Finansal Gizlilik Endeksi'nde Türkiye kaçıncı sırada?
7 saat önce
Varlıklı kişilere vergi konusunda nasıl kolaylıklar sağlandığı ve kara para aklamada ne kadar şeffaf olunduğunun incelendiği bir rapora göre Cayman Adaları, yabancıların servetlerini kendi ülkelerinden en rahat gizleyebildiği ülkelerin başında geliyor.
İsviçre, Finansal Gizlilik Endeksi'nde, yıllardır koruduğu birinci sıradaki yerini Cayman Adaları'na devretti.
Vergi ve finansal konularda daha fazla şeffaf olunması için çalışmalar yürüten, Uluslararası Vergi Adalet Ağı, bu yılki sıralamayı açıkladı. Varlıklı kişilere vergi konusunda nasıl kolaylıklar sağlandığı ve kara para aklamada ne kadar şeffaf olunduğunun incelendiği rapora göre Cayman Adaları, yabancıların servetlerini kendi ülkelerinden en rahat gizleyebildiği ülkelerin başında geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:10
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