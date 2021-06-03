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Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Teklif kabul edildi - Son Dakika

Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Teklif kabul edildi

03.06.2021 04:31
Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Teklif kabul edildi, System.String[]

Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Teklif kabul edildiBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Teklif kabul edildi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, 30/04/2021 tarihi ve tarihinden önce beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30/04/2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, Tütün Ürünleri Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü kapsamında verilen idari para cezaları, amme alacakları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri,emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi,ile bunlara bağlı gecikme cezaları Belediyelerin amme alacaklarına düzenleme geliyor.

Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahları belli oranlarda arttırabilecekler.

Yapılandırmadan yararlanacaklar ödemelerini altı, dokuz, on iki ve on sekiz aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gereken tutarlar 120 eşit taksitte ödenebilecek. - ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta, Vergi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Teklif kabul edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Teklif kabul edildi - Son Dakika
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