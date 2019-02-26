Son Dakika Haberleri: Vergi Daire Müdürü Ceylan'dan Başkan Tutal'a Ziyaret

Vergi Daire Müdürü Ceylan'dan Başkan Tutal'a Ziyaret

1 saat önce

Seydişehir Vergi Dairesi Müdür V. Bahri Ceylan vergi haftası münasebeti ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Vergi Daire Müdürü Ceylan'dan Başkan Tutal'a Ziyaret, System.String[]

Seydişehir Vergi Dairesi çalışanları ile ziyarette bulunan Ceylan, Vergi Haftası nedeni ile yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapıldığını Seydişehir'de de vergi konusunda duyarlılığı arttırmak adına kurumları ziyaret ettiklerini belirtti.

Bahri Ceylan'ın ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getiren Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ceylan ve çalışma ekibi ile bir süre sohbet ederek, "Vergi gibi önemli bir gelir kaynak küçümsenemez, vergilerini düzenli ödeyen mükelleflere teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:01 Kaynak: Bültenler

Mehmet Tutal, Vergi Haftası, Seydişehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Shakira, 87 Milyon TL Vergi Kaçırmakla Suçlandı! İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi

Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:55:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vergi Daire Müdürü Ceylan'dan Başkan Tutal'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]