Vergi Dairesi Başkanı Çelik'ten Eskişehir OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik ve beraberindeki heyeti ağırlayan Eskişehir OSB Başkanı Küpeli, şehrin kalkınması ve sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini anlattı.

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Riza Zeydan, Denetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya ve Bölge Müdürü Erhan Tatar yer aldı.

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, istihdama katkı sağlayanlara saygısının büyük olduğunu söyledi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin önemli işlere imza attığını belirten Çelik, "Eskişehir'in güçlü bir altyapısı var. OSB yönetimi olarak sanayinin büyümesi, yeni yatırımcı çekme, istihdam oluşturma ve şehrin kalkınması adına önemli işlere imza atıyorsunuz. Sizlerin nezdinde personel çalıştıran, istihdam sağlayan, ülkemizin gelişmesi için canla başla çalışan tüm sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Çelik, 31 Aralık'ta sona erecek olan vergi ve borçların yapılandırılması konusunda Başkan Küpeli'ye bilgi vererek, bu fırsatın iş dünyası tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, 2020 yılında yatırım rekorunun kırıldığını aktararak, "OSB yönetimi olarak şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Ülke olarak bu yıl zor bir süreçten geçmemize rağmen yeni yatırımlar açısından son 10 yılın en yüksek rakamlarına ulaştık. Bu şehrimizin ve sanayimizin geleceği açısından sevindirici bir gelişme" diye konuştu. Küpeli ayrıca Özel EOSB Mesleki ve Teknik Lisesi, Yaşam Merkezi, MEGEM ve ESBEM ile sürmekte olan yatırımlar ve bölgenin durumu hakkında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik'e bilgiler verdi. Başkan Küpeli, ziyaretlerinden dolayı Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik ve vergi dairesi yetkililerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR