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Vergi Dairesi Başkanı Demirci'den KTO'ya yapılandırma ziyareti - Son Dakika

Vergi Dairesi Başkanı Demirci'den KTO'ya yapılandırma ziyareti

03.08.2021 10:10
Vergi Dairesi Başkanı Demirci'den KTO'ya yapılandırma ziyareti, System.String[]

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Sezer Sarı, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret ederek, "7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" hakkında bilgi verdi.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Sezer Sarı, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret ederek, "7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Başkan Gülsoy, 7326 sayılı Yapılandırma Kanununun önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, vergi borçlarına yeniden yapılandırma ile matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi imkanının getirildiğini, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabileceğini söyledi. Gülsoy, yapılandırma kanunun ile vergi ya da prim borcu olan mükelleflerin önemli bir rahatlama sağlandığının altını çizdi. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin biran önce başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Gülsoy, "İmkanı olanların peşin ödeme yapmaları halinde yararlarına olacaktır. Covid-19 pandemisi nedeniyle başvuruların elektronik ortamda yapılıyor olması da mükellefler açısında son derece kolaylık sağlayacaktır. Toplumun her kesimini ilgilendiren bu kanundan faydalanmak için mükelleflerimizi başvurularını vergi dairelerine gitmeden kolayca yapabilirler. Böylelikle hem zaman kaybı hem de pandeminin sürdüğü bu günlerde kalabalık ortamlara girmeyerek sağlığımızı da riske atmamış oluruz" diye konuştu.

Vergi Dairesi Başkanı Demirci ise, 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Söz konusu Yapılandırma kanunuyla vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağı, borçların taksitler halinde ödenebileceğini dile getiren Demirci, "Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak, Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek, Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek, Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir. 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı kanunun yayınlandığı tarih itibariyle ödemeleri devam edenler talep etmesi halinde kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Yapılandırma borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacak" dedi.

Demirci, kanunla ilgili her türlü soruya Başkanlık ile Kayseri Vergi Dairesi Müdürlüklerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracıyla cevap alınabileceğini ifade etti. - KAYSERİ

Vergi Dairesi Başkanı Demirci'den KTO'ya yapılandırma ziyareti
Vergi Dairesi Başkanı Demirci'den KTO'ya yapılandırma ziyareti
Vergi Dairesi Başkanı Demirci'den KTO'ya yapılandırma ziyareti
Vergi Dairesi Başkanı Demirci'den KTO'ya yapılandırma ziyareti

Şahin Demirci, Ömer Gülsoy, Kayseri, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vergi Dairesi Başkanı Demirci'den KTO'ya yapılandırma ziyareti - Son Dakika


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