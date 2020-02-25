Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı'dan Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret - Son Dakika

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve daire müdürleri Vergi Haftası münasebetiyle Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.



Ziyaretleri için Ahmet Günçavdı'ya teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Vergi önemli. Vatandaşlarımız, sanayicimizin, esnafımızın hem gelir hem emlak vergileri kapsamında devletimiz hizmetlerini bu gelirle yürütüyor. Türkiye'den toplanan vergilerin bir miktarı belediyelere, yerel yönetimlere aktarılıyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız hizmetler, yollar, parklar, sosyal tesisler ve tüm hizmetler vatandaşlardan toplanan vergilerle yapılmış oluyor. Tüm vergi mükelleflerine ve vatandaşlarımıza vermiş oldukları bu vergilerden dolayı teşekkür ediyor, Vergi Haftasını kutluyorum." dedi.



Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ise Başkan Palancıoğlu'na gerçekleştirdikleri çalışmalar ve vergi tahakkuku hakkında bilgiler vererek, "Vergi Haftası kutlamaları kapsamında mükellefleri ziyaret ediyor, onları dinliyor ve sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Devletimiz için vergi en önemli kaynak. Bizde bunun önemini herkese aktarmak istiyoruz." diye konuştu.



Günçavdı, Başkan Mustafa Palancıoğlu'nun yakasına Vergi Haftası konulu rozet takarak, çiçek takdim etti. - KAYSERİ