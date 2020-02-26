Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı'dan Başkan Gülsoy'a Ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı'dan Başkan Gülsoy'a Ziyaret - Son Dakika

Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı'dan Başkan Gülsoy'a Ziyaret

6 saat önce

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve Daire Müdürleri Vergi Haftası dolayısıyla Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret etti.

Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı'dan Başkan Gülsoy'a Ziyaret, System.String[]

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve Daire Müdürleri Vergi Haftası dolayısıyla Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret etti.


Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı, Kayseri Ticaret Odası ziyaretinde Başkan Gülsoy'a Vergi Haftası kokardı taktı. 24 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Vergi Haftası'nın kutlandığını ifade eden Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı, gerçekleştirdikleri çalışmalar ve vergi tahakkukları hakkında bilgiler verdi.


Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'da verginin önemine vurgu yaparak "Bizler, devlet ve millet menfaatini kendi menfaatlerimiz üstünde tutarak çalışmalıyız. Vergi ile ilgili her toplantıda sıkça söylenen bir söz var. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması. Yani vergi adaleti. Mülkün, yani devletin temeli nasıl ki adaletse, devletin en önemli gelir kalemi olan verginin temelini de adalet oluşturuyor, oluşturmalıdır. Devlete olan bağlılığımız ve inancımız gereği hepimiz vergimizi vermek zorundayız. İş yerlerimiz yaşamalı ki insanlar çalışsın, işletmeler üretip, satıp kar etsin ki vergisini verip devleti yaşatsın. Bizler mükellef olarak vergilerimizi vermekle yükümlüyüz. Devletimizin en önemli kalemi olan toplanan vergiler yatırım ve hizmet olarak halkımıza geri dönüyor" dedi. - KAYSERİ

Vergi Haftası, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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