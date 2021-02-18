Vergi dairesi başkanından 1 Mart uyarısı - Son Dakika

Vergi dairesi başkanından 1 Mart uyarısı

18.02.2021 14:33
Vergi dairesi başkanından 1 Mart uyarısı, System.String[]

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. Ziyarette, kent ekonomisi ve devlete olan vergi ve diğer borçların yapılandırılmasıyla ilgili konular gündeme geldi.

Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Antalya'nın ülke ekonomi için önemli bir il olduğunu belirtti. Bazı kamu alacaklarının yapılandırılması hakkındaki 7256 sayılı Kanun kapsamında başvuruların 1 Şubat'ta sona erdiğini kaydeden Karayılan, ilk taksitin en geç 1 Mart'ta ödenmesi gerektiğine dikkat çekti. Karayılan, yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerektiğini vurguladı.

"Üst limitli borçlulardan yoğun talep geldi"

Türkiye nüfusu ve ekonomisinde 5. İl olan Antalya'nın da yapılandırmada önemli bir il olduğunu kaydeden İlhan Karayılan, Antalya'da yapılandırma için 400 bine yakın dilekçe alındığını bildirdi. Karayılan, "Antalya'dan kamu borçlarının yapılandırmasıyla ilgili önemli sayıda başvuru oldu. Yüksek limitli borçlularda yüzde 80'in üzerinde bir başvuru aldık. Orta ve üst limit borçlulardan yoğun başvuru alınması bizim için çok önemliydi" diye konuştu. Karayılan, pandemi döneminde yapılan yapılandırma başvurularının yüzde 80'ini online aldıklarını bildirdi.

Yapılandırmanın mükellefi borçların birikmiş faiz yükünde kurtardığını kaydeden Vergi Dairesi Başkanı Karayılan, peşin ödemelerde büyük avantaj sağlandığına dikkat çekti. Karayılan, yapılandırmanın ekonomideki son dönemdeki olumlu dengelenme sürecine de önemli katkı sağlayacağını söyledi. Karayılan, Başkan Çandır'a üyelerinin yapılandırmadan yararlanması için verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

"Ekonomi zor bir dönemden geçiyor"

Antalya Ticaret Borsası Başkan Ali Çandır, mükellefin devlete olan borçlarını zamanında ödemesinden yana olduklarını belirtirken, zamanında ödeme yapanların da farklı uygulamalarla karşılanması gerektiğini kaydetti. Çandır, yapılandırmadan yararlan kişi ve kurumların hak kaybı yaşamaması için borç taksitlerini zamanında ödemesi çağrısında bulundu. Çandır, pandemi döneminde kent ekonomisiyle ve tarım sektörüyle ilgili görüşlerini Karayılan'la paylaşırken, Antalya ekonomisinin zorlu bir dönemde geçtiğini belirtti, el birliğiyle bu dönemin atlatılmasını diledi. - ANTALYA

Vergi dairesi başkanından 1 Mart uyarısı
Vergi dairesi başkanından 1 Mart uyarısı

Türkiye, Antalya, Vergi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vergi dairesi başkanından 1 Mart uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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