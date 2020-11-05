Vergi Dairesi çalışanları deprem olduğunu sanıp bahçeye çıktı - Son Dakika

17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmesi nedeniyle güçlendirilen Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası yanında yapılan yol çalışması sırasında sarsıntı meydana geldi. Deprem olduğunu zanneden bazı çalışanlar panik içinde binanın bahçesine kaçıştı.

İzmit Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası 17 Ağustos depreminde hasar gördü. Güçlendirilmesi yapılan Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binasında çalışanlar, binanın arkasında iş makineleriyle yapılan yol çalışmasında binada sarsıntı hissedince korktu. Bazı çalışanlar sarsıntıyı deprem zannederek korku içerisinde kendilerini binanın bahçesine attı.