Vergi Dairesi Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi Verildi
1 saat önce
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) vergi dairesi çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildiği bildirildi.
Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesinde (BEÜ) vergi dairesi çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Zonguldak BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik
tarafından Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı Kurumsal Hizmet Kapasitesini Artırıyor Projesi kapsamında uygulamalı ilk yardım eğitimi verildiği belirtildi.
Çelik, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
"Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zonguldak BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının proje ortağı olduğu 2018 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak kabul edilen projede iki gün süreyle ilk yardım eğitimi verildi. Bu süreçte projeye verdiği destekten dolayı başta Rektör
Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, proje ortağı olarak bizleri kabul eden Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün'e teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde üniversitemize ve bölgemize katkı sağlayacak projelere devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:32 Kaynak: AA
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