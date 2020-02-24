Vergi Dairesi Müdürlüğünden Başkan Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vergi Dairesi Müdürlüğünden Başkan Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika

Vergi Dairesi Müdürlüğünden Başkan Erdoğan'a ziyaret

7 saat önce

Biga Vergi Dairesi Müdürü Salih Kılıç ve beraberindeki heyet, 31. Vergi Haftası dolayısıyla Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a ziyarette bulundu.

Vergi Dairesi Müdürlüğünden Başkan Erdoğan'a ziyaret, System.String[]

Biga Vergi Dairesi Müdürü Salih Kılıç ve beraberindeki heyet, 31. Vergi Haftası dolayısıyla Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a ziyarette bulundu.


Biga Vergi Dairesi Müdürü Salih Kılıç ve Vergi Dairesi personeli, bu yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından kurum ziyaretleri gerçekleştiren ve vergi ile ilgili bilgilendirmede de bulunan Biga Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanları, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret ederek, çiçek takdim etti. Bülent Erdoğan, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "1990 yılından itibaren Şubat ayının son haftası olarak kutlanan Vergi Haftası, bu yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanıyor. Bu vesileyle Biga Vergi Dairesi Müdürü Salih Kılıç ve Vergi Dairesi personelini 31. Vergi Haftası dolayısıyla belediyemizde misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm vergi mükelleflerinin Vergi Haftası'nı tebrik ediyorum. Vergi Haftası boyunca verginin öneminin anlatılmasını bizler de çok değerli buluyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Erdoğan, Vergi Haftası, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek
Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:31:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vergi Dairesi Müdürlüğünden Başkan Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]