Vergi dairesi müdürü ve çalışanları Posbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vergi dairesi müdürü ve çalışanları Posbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Vergi dairesi müdürü ve çalışanları Posbıyık'ı ziyaret etti

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce ve çalışanları Vergi Haftası nedeniyle Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vergi dairesi müdürü ve çalışanları Posbıyık'ı ziyaret etti, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce ve çalışanları Vergi Haftası nedeniyle Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı da bu anlamda ziyaret eden Kdz.Ereğli Vergi Dairesi Müdürü ve yöneticilerine Başkan Posbıyık, nazik ziyaretleri için teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
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