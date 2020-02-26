Vergi dairesi müdürü ve çalışanları Posbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

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Vergi dairesi müdürü ve çalışanları Posbıyık'ı ziyaret etti
6 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce ve çalışanları Vergi Haftası nedeniyle Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce ve çalışanları Vergi Haftası nedeniyle Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı da bu anlamda ziyaret eden Kdz.Ereğli Vergi Dairesi Müdürü ve yöneticilerine Başkan Posbıyık, nazik ziyaretleri için teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK
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