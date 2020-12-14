Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu - Son Dakika

Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu

14.12.2020 12:47

Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu Gaziantep'te 28 günde yaklaşık 80 bin kişi borcunu yapılandırmak için vergi dairesine başvurdu GVD Başkanı Mehmet Tarık Törer, pandemi süreci nedeniyle yapılandırmanın internetten de yapılabileceğini hatırlattı Yapılandırma kanunun kabul...

Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu

Gaziantep'te 28 günde yaklaşık 80 bin kişi borcunu yapılandırmak için vergi dairesine başvurdu

GVD Başkanı Mehmet Tarık Törer, pandemi süreci nedeniyle yapılandırmanın internetten de yapılabileceğini hatırlattı

GAZİANTEP - Yapılandırma kanunun kabul edilmesiyle Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı önünde metrelerce kuyruk oluştu. 28 günde yaklaşık 80 bin civarında yapılandırma başvurusu aldıklarını belirten Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, korona virüs salgınının yaşandığı bu süreçte yoğunluktan endişeli olduklarını söyleyerek, başvuruların internetten de yapılabildiğini hatırlattı.

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun Teklifinin 12 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi ve 17 Kasım'da ise Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi üzerine Vergi Dairesi Başkanlıklarında yapılandırma yoğunluğu başladı. Yapılandırmaların interaktif vergi dairesi üzerinden de yapılabilmesine rağmen Gaziantep'te vatandaşlar Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı'na giderek başvuru yapmak isteyince metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar içerdeki yoğunluğa göre binaya alınırken, içeri giren vatandaşların da HES kodları sorgulanıyor. Yoğun bir başvuru süreci yaşadıklarını belirten Gaziantep Vergi Dairesi Başkan'ı Mehmet Tarık Törer, yapılandırmanın interaktif vergi dairesi üzerinden de yapabileceğini hatırlattı.

"Yapılandırma internetten de yapılabiliyor"

Vatandaşlar yoğun yapılandırma müracaatı aldıklarını belirten Mehmet Tarık Törer, kanuna yürürlüğe girdiği 28 günde ise yaklaşık 80 bin başvuru aldıklarını ifade etti. Vatandaşlara yapılandırmanın interaktif vergi dairesi üzerinden e-devlet şifresiyle iki adımda borçlarını yapılandırabileceklerini hatırlatan Törer, "Bu yoğunluğun önüne bu şekilde geçebiliriz. Biz gerekli duyuruları yaparsak vatandaşlarımız interaktif vergi dairesi üzerinden yapılandırma yapabileceklerini göreceklerdir. Yoksa vergi dairesine gelip dilekçeyle müracaat etmek daha çok vakit alıyor. Vergi dairesine gelmeden interaktif vergi dairesi üzerinden hem borçlarını görebiliyorlar hem yapılandırabiliyorlar hem de ödeyebiliyorlar. Yani bütün aşamalar internetten de yapılabiliyor" dedi.

"Şu ana kadar 80 bin civarında yapılandırma talebi aldık"

Kamunun tüm vergi borçları, motorlu taşıtlar vergisi, idari ve trafik para cezaları, öğrenim kredisi gibi birçok kalemde yapılandırma yapılabildiğini sözlerine ekleyen Törer, "Yapılandırmaya yoğun bir başvuru var. Tahminimize göre şuana kadar 80 bin civarında yapılandırma talebi almış durumdayız. Tabi bunların geri dönüşü yoğunluktan kaynaklı birkaç günü bulabiliyor. Motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisini interaktif vergi dairesi üzerinden yapılandıran vatandaşlarımıza sonuçları interaktif vergi dairesi üzerinden de geri dönüş yapılabiliyor. Bu da süreci daha çok kısaltıyor. Biz yoğunluğu önleme adına içeriye sayıyla vatandaş alıyoruz. Girişte HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'dir. Son iki hafta kaldı. Vatandaşlarımız ve mükelleflerimiz vergi dairesine geleceklerse yapılandırmayı son güne bırakmamalıdır. Vatandaşlarımız mümkünse kendi sağlıkları için yapılandırmayı interaktif vergi dairesi üzerinden yapsınlar. Ancak dairede yapacaklarsa da son güne bırakmamalarını isteriz" diye konuştu.

Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu
Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu
Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu
Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu
Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu
Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu
Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu

Koronavirüs, Gaziantep, Gazete, Vergi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vergi Dairesi önünde yapılandırma kuyruğu - Son Dakika


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