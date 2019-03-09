Son Dakika Haberleri: Vergi Dairesinden Tümsiad Aydın Şubesine Ziyaret

Vergi Dairesinden Tümsiad Aydın Şubesine Ziyaret

16 dakika önce

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevvitoğlu, Efeler Vergi Dairesi Müdürü Alper Çetin ile Güzel Hisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır'dan oluşan bir heyet TÜMSİAD Aydın Şubesini ziyaret etti.

Vergi Dairesinden Tümsiad Aydın Şubesine Ziyaret, System.String[]
Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevvitoğlu, Efeler Vergi Dairesi Müdürü Alper Çetin ile Güzel Hisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır'dan oluşan bir heyet TÜMSİAD Aydın Şubesini ziyaret etti.

Vergi Haftası münasebeti ile gerçekleşen ziyarette TÜMSİAD Aydın Şubesi adına Başkan Nusret Ünal heyeti ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette ana konuyu, kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve gönüllü vergi ödeme alışkanlığının arttırılması oluşturdu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:23 Kaynak: İHA

Efeler, Ali Çakır, Aydın, Güncel
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